Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η Αστυνομία προχωρά σε προσωρινή απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 06:00 έως τις 22:00, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στις περιοχές Φιλοθέης και Χαλανδρίου, στο πλαίσιο των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας για την επίσημη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ελληνική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η απαγόρευση αφορά όλες τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στις παρακάτω περιοχές:

Δήμος Αθηναίων

Λεωφόροι Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Όλγας – Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους δημόσιας ασφάλειας, καθώς «από τη διεξαγωγή συναθροίσεων επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος διάπραξης εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας», ενώ «απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής» των περιοχών αυτών.

Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα θα είναι δρακόντεια καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Ουκρανού προέδρου.

