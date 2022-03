Απαγορεύτηκε ξανά στις γυναίκες να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Το Ιράν απαγόρευσε ξανά την είσοδο γυναικών σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με το Λίβανο, όπως ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ

Ο αγώνας, τον οποίο το Ιράν με 2-0, διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης (29/3) στο στάδιο Ιμάρ Ρεζά στην πόλη Μασχάντ, στα βορειοανατολικά της χώρας.

«Περίπου 2.000 Ιρανές, που είχαν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα Ιράν-Λίβανο, ήταν παρούσες στην περίμετρο του σταδίου Ιμάμ Ρεζά, αλλά δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο γήπεδο», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. «Γι αυτόν τον αγώνα, πουλήθηκαν 12.500 εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων 2.000 για γυναίκες», πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.

«Ζητώ συγγνώμη που πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων του Ιράν και του Λιβάνου», δήλωσε ο Μοχσέν Ντάβαρι, κυβερνήτης της Μασχάντ, στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB. «Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να μπει μεγάλος αριθμός φιλάθλων», πρόσθεσε.

Αντιμέτωπος με την κατακραυγή γι αυτό το περιστατικό, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί διέταξε τον Υπουργό Εσωτερικών Αχμάντ Βαχίντι να δώσει συνέχεια στο θέμα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, «Team Melli», Αλιρεζά Γιαχανμπακς, δήλωσε, σύμφωνα με το IRIB: «Δεν νομίζω ότι θα είχε συμβεί τίποτα αν οι γυναίκες είχαν έρθει στο γήπεδο, και αντίθετα μπορεί να βοηθήσει τον πολιτισμό μας».

Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν Μοχάμαντ Τζαφάρ Μονταζερί , είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο ότι «εάν οι συνθήκες επέτρεπαν την πώληση εισιτηρίων σε γυναίκες, έπρεπε να βρεθεί ένα κατάλληλο μέρος γι αυτές».

Οι γυναίκες του Ιράν επετράπη να παρακολουθήσουν αγώνα ποδοσφαίρου εθνικής ομάδας τον Ιανουάριο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ιράν και Ιράκ. Για 40 χρόνια, η Ισλαμική Δημοκρατία γενικά απαγορεύει στις γυναίκες θεατές να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Οι κληρικοί, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από την ανδρική ατμόσφαιρα και από τη θέα των ανδρών με αθλητικά ρούχα, και των οποίων το σώμα είναι επομένως εν μέρει ορατό.

Η FIFA διέταξε το Ιράν τον Σεπτέμβριο του 2019 να επιτρέψει την πρόσβαση των γυναικών στα γήπεδα χωρίς περιορισμούς. Η οδηγία της FIFA του 2019, η οποία απειλεί το Ιράν με τιμωρία, ήρθε μετά τον θάνατο μιας οπαδού αφού αυτοπυρπολήθηκε από φόβο μήπως φυλακιστεί επειδή προσπάθησε να παρακολουθήσει έναν αγώνα. Το 2018 συνελήφθη όταν προσπάθησε να μπει σε ένα γήπεδο ντυμένη άνδρας.

Ο θάνατός του προκάλεσε κατακραυγή και πολλοί ζήτησαν να αποκλειστεί το Ιράν από τους αγώνες.

Η FIFA πίεζε για χρόνια το Ιράν να ανοίξει τα γήπεδά του στις γυναίκες, αλλά η Τεχεράνη, μέχρι το 2019, επέτρεπε μόνο σε περιορισμένο αριθμό γυναικών να παρακολουθήσουν αγώνες.