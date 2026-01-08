Απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων: Κλειστό το Ρίο-Αντίρριο – Ποια ακτοπλοϊκά δρομολόγια πραγματοποιούνται

Ισχυροί νότιοι άνεμοι έως 9 μποφόρ επηρεάζουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες

08 Ιαν. 2026 7:50
Pelop News

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, λόγω των ισχυρών νοτίων ανέμων που πνέουν και, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φτάνουν κατά τόπους τα 8 έως 9 μποφόρ. Οι καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει σημαντικές τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά ανασταλεί.

Στον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο λιμάνι της Ραφήνας, από όπου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου και από το λιμάνι του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν αρκετές πορθμειακές γραμμές. Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας – Μέγαρα, Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή – Θάσος, Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, Ρίο – Αντίρριο και Κυλλήνη – Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

