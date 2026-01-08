Ο καιρός σήμερα 8/1 με ανέμους βροχές και καταιγίδες, πού θα χιονίσει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης 7/01/2026 η Ήπειρος δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ σε αρκετές περιοχές επικρατούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για συνέχιση των φαινομένων και τις επόμενες ώρες.

Στην Πάτρα, ισχυροί άνεμοι και δυνατές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σύμφωνα με την πρόγνωση ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φθάσει τους 11 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 6 μποφόρ.

Οι θυελλώδεις άνεμοι σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα συνεχίσουν και σήμερα, Πέμπτη 8/01/2026, να κυριαρχούν στο Αιγαίο, ενώ βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Στα ορεινά ηπειρωτικά αναμένονται χιονοπτώσεις, καθώς ο καιρός έχει πλέον αποκτήσει καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται από τα ξημερώματα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου —ιδίως στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα—, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα, αν και έντονα, αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ακόμη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα, με σταδιακή ύφεση έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 8 μποφόρ, γεγονός που καθιστά επικίνδυνες τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, περισσότερο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 13 με 16 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 17 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενο που θα ενταθεί τη νύχτα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η έντονη αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

✅Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου, το κύριο βάρος της κακοκαιρίας «έχει πέσει στην Ήπειρο, όπου έχουν πέσει 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα».

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν τη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο πνέουν νότιοι άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Από την Πέμπτη, ο νοτιάς θα αντικατασταθεί από δυτικό άνεμο, εξίσου θυελλώδη, που θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα σε Κορινθιακό, ανατολικά ηπειρωτικά και πελάγη. Παράλληλα, οι βροχές θα εξασθενήσουν, ενώ ο δυτικός άνεμος θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία και θα φέρει χιόνια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπως το Μέτσοβο.

Τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Ηπείρου, όπου ο αθροιστικός υετός ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά στο Τέροβο Ιωαννίνων (229 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 100 χιλιοστά καταγράφηκαν σε εννέα σταθμούς σε Θράκη, Δυτική Θεσσαλία και Λευκάδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5-6 και στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, εξασθενούν στα κεντρικά και βόρεια, όπου το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια 8-10°C, στις υπόλοιπες περιοχές 12-14°C και στα Δωδεκάνησα 15-17°C. Παγετός: Τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Δυτικά: Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Υπόλοιπη χώρα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7, στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Άνοδος, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Δυτικά: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Υπόλοιπη χώρα: Παροδικές νεφώσεις με λίγες βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις: Στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί 4-6, στα νότια 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βοριάδες 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Πτώση στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Ανατολικά και νότια: Παροδικές νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά.

Υπόλοιπη χώρα: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με βροχές κυρίως στο Ιόνιο έως το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

