Απαγορευτικό απόπλου σε ποια λιμάνια, ποια δρομολόγια εξαιρούνται

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, οδήγησε σε επαγορευτικό απόπλου των πλοίων που ήταν να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας.

Ο καιρός σήμερα 19/9 με μποφόρια και πτώση θερμοκρασίας, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, το απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει τουλάχιστον έως τις 10 το πρωί οπότε θα υπάρξει επανεξέταση των μετεωρολογικών δεδομένων.

Από το απαγορευτικό απόπλου εξαιρούνται τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Μαρμάρι.

