Ο καιρός σήμερα 19/9 με μποφόρια και πτώση θερμοκρασίας, η πρόγνωση για την Πάτρα
19 Σεπ. 2025 7:57
Pelop News

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται μόνο κατά διαστήματα σε περιοχές της Κρήτης ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Απαγορευτικό απόπλου σε ποια λιμάνια, ποια δρομολόγια εξαιρούνται

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να φθάνει τους 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα 3-4 μποφόρ.

Η υγρασία θα ξεπεράσει το 35%

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Σάββατο 20/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 21/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 22/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη 23/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
