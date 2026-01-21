Απαγορευτικό απόπλου σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη
Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια Ζάκυνθου – Κυλλήνης, Κεφαλονιάς – Κυλλήνης και Πόρου – Ιθάκης λόγω των ισχυρών ανέμων.
Λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ιόνιο, έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Κυλλήνης.
Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 στις εξής γραμμές:
- Ζάκυνθος – Κυλλήνη και αντίστροφα
- Κεφαλονιά – Κυλλήνη και αντίστροφα
- Πόρος Κεφαλονιάς – Ιθάκη και αντίστροφα
Το απαγορευτικό ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η αιτία είναι οι ισχυροί ανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.
Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες (Levante Ferries, Kefalonian Lines κ.ά.) ή τα κατά τόπους πρακτορεία για νεότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναλειτουργία των δρομολογίων και τυχόν τροποποιήσεις.
Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρήσει τους ισχυρούς ανέμους στο Ιόνιο και το Αιγαίο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ.
