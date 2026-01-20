Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα σε ισχύ στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χ. Τρικούπης»

Στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στο θαλάσσιο στενό του Ρίου – Αντιρρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη γέφυρα που «δοκιμάζεται» και αυτή από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «διευκρινίζεται ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια» στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς μαίνεται η κακοκαιρία.

Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, σημειώνεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως τονίζεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».

Ακόμη, λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένει σε ισχύ η διακοπή των δρομολογίων των φέρι – μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.

Στο μεταξύ, εξ’ αιτίας της κακοκαιρίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 74 κλήσεις και μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (20.01.2026) είχαν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Από την πλευρά της, η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι «ως διαχειριστής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος και ενόψει της κακοκαιρίας που έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Στο πλαίσιο αυτό «έχουν τεθεί σε πλήρη εγρήγορση οι πέντε επιχειρησιακές βάσεις σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο και Πύργο, όπου βρίσκεται σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμός για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί.

Επιτηρούνται περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων, ενώ υπάρχει μέριμνα για τη λειτουργικότητα των συστημάτων αποστράγγισης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση τοπικών προβλημάτων».

