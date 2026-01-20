Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
Η αυριανή, Τετάρτη 21/1/2026, επειγόντων του ΠΓΝΠ (Ρίο) θα διενεργηθεί στο ΓΝΠ ” Ο Άγιος Ανδρέας”
Στην Πάτρα η κακοκαιρία αλλάζει μέχρι και εφημερίες στα νοσοκομεία της πόλης. Η σχετική ανακοίνωση της 6ης ΥΠΕ έχει ως εξής:
«Λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφαλείας η αυριανή, Τετάρτη 21/1, εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ” Ο Άγιος Ανδρέας” μέχρι τις 15:00 και εκτός νεότερης ενημέρωσης.
Παρακαλούνται οι πολίτες που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης να μην προσέρχονται στο νοσοκομείο του Ρίου».
