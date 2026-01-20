Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!

Η αυριανή, Τετάρτη 21/1/2026, επειγόντων του ΠΓΝΠ (Ρίο) θα διενεργηθεί στο ΓΝΠ ” Ο Άγιος Ανδρέας”

Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
20 Ιαν. 2026 21:41
Pelop News

Στην Πάτρα η κακοκαιρία αλλάζει μέχρι και εφημερίες στα νοσοκομεία της πόλης. Η σχετική ανακοίνωση της 6ης ΥΠΕ έχει ως εξής:

Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ

«Λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφαλείας η αυριανή, Τετάρτη 21/1, εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ” Ο Άγιος Ανδρέας” μέχρι τις 15:00 και εκτός νεότερης ενημέρωσης.
Παρακαλούνται οι πολίτες που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης να μην προσέρχονται στο νοσοκομείο του Ρίου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Η κακοκαιρία κλείνει το Πανεπιστήμιο, αναβάλλει τις εξετάσεις!
21:41 Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
21:31 Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων
21:21 Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:10 Στους 42 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
20:59 «Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»
20:48 Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ
20:37 Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα
20:26 Κλειστά όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα! Η απόφαση πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη
20:17 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Κλειστά τα σχολεία των ΚΔΑΠ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
20:03 Πάτρα: Δένδρο κατεδαφίστηκε από την κακοκαιρία και προσγειώθηκε σε ΙΧ στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου! ΦΩΤΟ
19:51 «Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε», νέες μαρτυρίες για το φονικό στο Αγρίνιο
19:41 Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση
19:31 Αχαΐα: Οι αγρότες αποχωρήσαν από το μπλόκο της Εγλυκάδας
19:21 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σε όλη Ελλάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο
19:11 «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ», Πλακιάς για Τέμπη και Ισπανία
19:00 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
18:55 Lidl Ελλάς: Ανανεωμένο και διευρυμένο κατάστημα στην Κομοτηνή
18:51 Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε το «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ