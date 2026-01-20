Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι λόγω κακοκαιρίας αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστά τα πάντα. ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ.

Κλειστά όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα! Η απόφαση πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη

Η ανακοίνωση:

«Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από το βράδυ, γίνεται γνωστό από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ότι αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστά τα ΚΑΠΗ του Δήμου και δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, καθώς επίσης τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ».

