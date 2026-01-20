Κλειστά όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα! Η απόφαση πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη

Η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα

20 Ιαν. 2026 20:26
Pelop News

Όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Την απόφαση πήρε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης λόγω της κακοκαιρία που σαρώνει την Περιφέρεια και τις περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα.

Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

«Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την διάρκεια της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας από την επιδείνωση του καιρού – και ιδιαίτερα τους θυελλώδεις ανέμους – καθώς και λόγω των συνεχιζόμενων προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των χιλιάδων μαθητών.

Μετά από σχετική συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη.
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει σε απόλυτη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα συνεδριάσουν και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, για τον μέγιστο δυνατό συντονισμό δυνάμεων και την πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία φαινόμενα.

«Η ασφάλεια όλων, και ειδικά των μαθητών, είναι η απόλυτη προτεραιότητα και επιτάσσει να δράσουμε προληπτικά για να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο, δεδομένου ότι πολλά σημεία της Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία. Τις επόμενες ώρες είναι πολύ σημαντικό να πληροφορούμαστε διαρκώς για τις καιρικές συνθήκες, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας και να ακούμε τους ειδικούς και τις αρχές ασφαλείας και πολιτικής προστασίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση» υπογραμμίζει ο κ. Φαρμάκης».

