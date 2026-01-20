Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση

«Να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα»

Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση
20 Ιαν. 2026 19:41
Pelop News

Με νέα ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων γνωστοποίησε νεότερη απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας.

Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από το βράδυ, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών, για αύριο Τετάρτη 21 Γενάρη.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Η κακοκαιρία κλείνει το Πανεπιστήμιο, αναβάλλει τις εξετάσεις!
21:41 Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
21:31 Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων
21:21 Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:10 Στους 42 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
20:59 «Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»
20:48 Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ
20:37 Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα
20:26 Κλειστά όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα! Η απόφαση πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη
20:17 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Κλειστά τα σχολεία των ΚΔΑΠ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
20:03 Πάτρα: Δένδρο κατεδαφίστηκε από την κακοκαιρία και προσγειώθηκε σε ΙΧ στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου! ΦΩΤΟ
19:51 «Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε», νέες μαρτυρίες για το φονικό στο Αγρίνιο
19:41 Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση
19:31 Αχαΐα: Οι αγρότες αποχωρήσαν από το μπλόκο της Εγλυκάδας
19:21 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σε όλη Ελλάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο
19:11 «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ», Πλακιάς για Τέμπη και Ισπανία
19:00 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
18:55 Lidl Ελλάς: Ανανεωμένο και διευρυμένο κατάστημα στην Κομοτηνή
18:51 Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε το «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ