Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση

Με νέα ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων γνωστοποίησε νεότερη απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας.

Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από το βράδυ, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών, για αύριο Τετάρτη 21 Γενάρη.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα».

