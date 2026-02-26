«Απαιτούμε απονομή δικαιοσύνης», συμμετοχή του Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α στην κινητοποίηση για τα Τέμπη

«Καλούμε όλα τα Σωματεία- Μέλη μας στη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου»

«Απαιτούμε απονομή δικαιοσύνης», συμμετοχή του Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α στην κινητοποίηση για τα Τέμπη
26 Φεβ. 2026 20:52
Pelop News

Με ανακοίνωσή της η  Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας καλεί σε συμμετοχή στην κινητοποίηση για τα Τέμπη, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Βήμα-βήμα ο τρόπος που η Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο, το iPhone, που είχε αγοράσει από συμμαθητή της και η επικοινωνία με τους γονείς της

Η ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας, Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α, με απόφαση του προεδρείου, συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση ως ελάχιστο φόρο τιμής στα 57 θύματα που χάθηκαν άδικα στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πριν από 3 χρόνια, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου.

Απαιτούμε απονομή δικαιοσύνης και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές.

Προτρέπουμε τα Σωματεία- Μέλη μας να συμμετέχουν με τρίωρη στάση εργασίας, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση.

Καλούμε όλα τα Σωματεία- Μέλη μας στη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ