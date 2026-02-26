«Απαιτούμε απονομή δικαιοσύνης», συμμετοχή του Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α στην κινητοποίηση για τα Τέμπη

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας καλεί σε συμμετοχή στην κινητοποίηση για τα Τέμπη, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Η ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας, Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α, με απόφαση του προεδρείου, συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση ως ελάχιστο φόρο τιμής στα 57 θύματα που χάθηκαν άδικα στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πριν από 3 χρόνια, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου.

Απαιτούμε απονομή δικαιοσύνης και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές.

Προτρέπουμε τα Σωματεία- Μέλη μας να συμμετέχουν με τρίωρη στάση εργασίας, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση.

Καλούμε όλα τα Σωματεία- Μέλη μας στη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου».

