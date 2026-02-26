Βήμα-βήμα ο τρόπος που η Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο, το iPhone, που είχε αγοράσει από συμμαθητή της και η επικοινωνία με τους γονείς της

Ευτυχώς τελικά με αίσιο τρόπο έληξε η αγωνιώδης έρευνα για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας η οποία είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Η 16χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στο Ρίο και τελικά εντοπίστηκε σήμερα από τις γερμανικές Αρχές στο Βερολίνο, μετά από 48 ολόκληρες μέρες και ενώ η ανήλικη είχε καταφέρει να ταξιδεύσει με τη Lufthansa στη Γερμανία.

Εντοπίστηκε η Λώρα στη Γερμανία, το είχε «σκάσει» από την Πάτρα

Οι Αρχές της Γερμανίας ενημέρωσαν σχετικά την ΕΛΑΣ ενώ το κορίτσι αναμένεται να οδηγηθεί σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο. Η περιπέτεια για τον εντοπισμό της ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου όταν και δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από τους γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα.

Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα για «να πάει κάπου». Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν υλικό στο οποίο φαινόταν η Λόρα να μπαίνει σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα.

Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν άντρα, χωρίς ωστόσο να αποχωρεί μαζί του. Ο λόγος της συνάντησης τους ήταν για να πουλήσει η ανήλικη στον άνδρα το κινητό της έναντι 200 ευρώ.

Στη συνέχεια η Λόρα έφυγε από την Πάτρα και έφτασε στου Ζωγράφου με ταξί. Ο οδηγός κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μετά την άφιξη της στην Αθήνα, η Λόρα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο και έβγαλε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε στίγμα της παρουσίας της στο Βερολίνο, ενώ, όλο το προηγούμενο διάστημα, διαρκής ήταν η επικοινωνία της ΕΛΑΣ με τις γερμανικές Αρχές και την Europol.

Επικοινωνία με τους γονείς

Τελικά η έρευνα για τον εντοπισμό της έληξε αίσια καθώς σήμερα η κοπέλα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και είναι καλά στην υγεία της ενώ ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι λόγοι που την ώθησαν να φύγει από το σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικοινωνία του κοριτσιού με τους γονείς θα γίνει μέσω κοινωνικού λειτουργού και η σχετική ενημέρωση της οικογένειας θα γίνει από τις γερμανικές κοινωνικές υπηρεσίες.

