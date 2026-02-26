Εντοπίστηκε η Λώρα στη Γερμανία, το είχε «σκάσει» από την Πάτρα

Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχε βγάλει εισιτήριο και πέταξε για Γερμανία

26 Φεβ. 2026 17:24
Pelop News

Η 16χρονη Λόρα βρέθηκε στη Γερμανία, εκεί που ήταν το τελευταίο διάστημα, μετά την εξαφάνισή της αλλά οι γερμανικές αρχές δεν είχαν καταφέρει μέχρι σήμερα να την εντοπίσουν.

Η 16χρονη εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχε βγάλει εισιτήριο και πέταξε για Γερμανία, όπου ζει ο ετεροθαλής αδελφός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2/26) από τις γερμανικές αρχές για τον εντοπισμό της ανήλικης ενώ περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τόπο αλλά και με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη.

Η Λόρα, είχε φύγει από το σπίτι της στις 8/1/26 και με ένα ταξί, ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου και αφού περιηγήθηκε στους δρόμους συγκεκριμένης περιοχής, κατευθύνθηκε στην Ομόνοια.

Εκεί, αγόρασε ένα εισιτήριο για τη Γερμανία και ταξίδεψε στις 17.30 το απόγευμα της ίδια ημέρας όπως προέκυψε από τις έρευνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
