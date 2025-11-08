Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: 14 φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της Σκούρτας Βοιωτίας, όπου εντοπίστηκε καμένο αυτοκίνητο με έναν άνθρωπο δεμένο πισθάγκωνα μέσα σε αυτό. Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε από έναν κυνηγό σε χωματόδρομο, σε ερημική τοποθεσία, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι βρήκαν στο πίσω κάθισμα τη σορό ενός ατόμου, δεμένου με χειροπέδες — ένδειξη που παραπέμπει ευθέως σε εγκληματική ενέργεια.

Το όχημα, που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά, είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα τον περασμένο Μάιο και έφερε πλαστές πινακίδες από την Πιερία. Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ήδη βάλει στο μικροσκόπιο 14 φακέλους εξαφανίσεων που δηλώθηκαν τις τελευταίες πέντε ημέρες στην Αττική, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν το θύμα και να χαρτογραφήσουν τις συνθήκες του φόνου.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για την ταυτότητα και τον χρόνο θανάτου του ατόμου, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

