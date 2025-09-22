«Απάνθρωπη στάση της Πολιτείας»: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Με σαφή αναφορά στο αίτημα του πατέρα θύματος των Τεμπών, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει την αμέριστη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

22 Σεπ. 2025 14:40
Pelop News

Την αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένι που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξέφρασε δημόσια με ανάρτησή του ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο Πάνος Ρούτσι κάνει για δεύτερη εβδομάδα απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή των λειψάνων του γιου του ώστε να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Από την περασμένη Τρίτη βρέθηκα δίπλα του, εκφράζοντας τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων των μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον αγώνα που δίνει για το αυτονόητο», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Πολιτεία για «ανάλγητη και απάνθρωπη στάση», υπογραμμίζοντας πως το αίτημα του κ. Ρούτσι είναι απολύτως δίκαιο και αφορά την ίδια την αναζήτηση της αλήθειας γύρω από τον θάνατο του παιδιού του.

«Όπως τόνισα και στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι απαράδεκτη η άρνηση της Πολιτείας να ικανοποιήσει το αίτημα του κ. Ρούτσι. Στεκόμαστε δίπλα του, όπως και η κοινωνία που απαιτεί Δικαιοσύνη», κατέληξε.
