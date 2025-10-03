Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»

Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει ελλείψεις στη δικογραφία, υπερασπίζεται το αίτημα εκταφής και κατηγορεί τη διάταξη του άρθρου 86 ως «πλυντήριο» πολιτικών ευθυνών.

03 Οκτ. 2025 10:26
Pelop News

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στο Mega για την υπόθεση των Τεμπών, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις της ευρωπαϊίας εισαγγελέως, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία των ερευνών και τα ελλιπή μέτρα διερεύνησης.

Η κ. Καρυστιανού είπε ότι ένιωσε «ντροπή» όταν ευρωπαϊκή αξιωματούχος κατέθεσε παρατηρήσεις για το Σύνταγμα και τη διαχείριση της υπόθεσης στην Ελλάδα, προσθέτοντας πως υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα, όπως το άρθρο 86 που, κατά τη γνώμη της, λειτουργεί προστατευτικά για πολιτικούς ακόμα και σε υποθέσεις κακουργημάτων. «Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα. Το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε καταγγείλει και το συζητάμε», τόνισε.

Αναφερόμενη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η κ. Καρυστιανού κάλεσε όσους αμφισβητούν τα ευρήματα να το διαβάσουν, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα κάνει λόγο για «άγνωστη εύφλεκτη ουσία» και όχι για απλές θεωρίες περί «ελαίων σιλικόνης». Ερωτηθείσα αν το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην ευρωπαϊία εισαγγελέα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει με βεβαιότητα, αλλά ότι η πλευρά της θα φροντίσει να κατατεθούν όλα τα σχετικά πορίσματα ώστε να έχει πλήρη εικόνα.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρέθηκε και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και πρόσθετες τοξικολογικές εξετάσεις: «Έχουν περάσει 19 μέρες και υπάρχει άνθρωπος στο Σύνταγμα σε απεργία πείνας για το δικαίωμα στην εκταφή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα της εκταφής ανήκει στους συγγενείς. Ανέφερε ακόμη ότι η άρνηση για τοξικολογικές εξετάσεις —και η πρόταση να γίνει μόνο ταυτοποίηση DNA— συνιστά, κατά την άποψή της, «παραδοχή ενοχής» και ότι οι συγγενείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ταυτοποίηση με τους δικούς τους πραγματογνώμονες.

Επεσήμανε, μάλιστα, τον φόβο ότι η ανοίγματος μόνο για DNA μπορεί να αλλοιώσει στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα σε τοξικολογικές αναλύσεις: «Αν ανοίξουν οι σακούλες μόνο για το DNA, θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία που μπορεί να εντοπιστούν σε τοξικολογικές αναλύσεις».

Η κα Καρυστιανού προχώρησε και σε αιχμηρή παρατήρηση για το κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει στοιχεία για ανάφλεξη ή πυρκαγιά, παρά το γεγονός ότι —όπως υπογραμμίζει— 27 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. «Η κόρη μου κάηκε ζωντανή και στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει τίποτα για τη φωτιά», δήλωσε με συγκλονιστικό τρόπο.

Τέλος, ερωτηθείσα για φήμες περί ίδρυσης κόμματος, η ίδια απέφυγε να ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο, λέγοντας πως προσεύχεται να εμφανιστεί «κάτι καθαρό και καινούργιο» που θα αλλάξει την εικόνα της χώρας και θα οδηγήσει στην τιμωρία όσων «ταλαιπωρούν και κακοποιούν» την κοινωνία — και κατέληξε ότι «θα μείνει σε αυτή την ευχή».
