Επιδεινώθηκε η υγεία του Πάνου Ρούτσι, μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας

Ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, καταναλώνοντας μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Επιδεινώθηκε η υγεία του Πάνου Ρούτσι, μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας
03 Οκτ. 2025 8:44
Pelop News

Ο Πάνος Ρούτσι, που πραγματοποιεί απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού του στο δυστύχημα των Τεμπών, παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, εμφανίζει σοβαρά προβλήματα υγείας όπως ταχυκαρδία, υπόταση και επεισόδια υπογλυκαιμίας. Το πρωί της Παρασκευής (3/10) μετέβη με ταξί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για προληπτικές εξετάσεις, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Παρά την εμφανή εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις επιμένει να συνεχίσει τον αγώνα του, καταναλώνοντας αποκλειστικά νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε ότι από την πρώτη ημέρα της κινητοποίησής του στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι δεν έχει δεχτεί καμία ιατροφαρμακευτική αγωγή.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
10:15 Το «καμπανάκι» Κολυδά για το Αιτωλικό που «θα συνεχίσει να πλημμυρίζει»
10:08 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Τα αιτήματα εκταφής και εξετάσεων μπορούν να υποβληθούν με την έναρξη της δίκης»
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ