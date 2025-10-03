Επιδεινώθηκε η υγεία του Πάνου Ρούτσι, μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας

Ο Πάνος Ρούτσι, που πραγματοποιεί απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού του στο δυστύχημα των Τεμπών, παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, εμφανίζει σοβαρά προβλήματα υγείας όπως ταχυκαρδία, υπόταση και επεισόδια υπογλυκαιμίας. Το πρωί της Παρασκευής (3/10) μετέβη με ταξί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για προληπτικές εξετάσεις, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Παρά την εμφανή εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις επιμένει να συνεχίσει τον αγώνα του, καταναλώνοντας αποκλειστικά νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε ότι από την πρώτη ημέρα της κινητοποίησής του στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι δεν έχει δεχτεί καμία ιατροφαρμακευτική αγωγή.

