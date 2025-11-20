Απάντηση Αθήνας σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Άμεση ήταν η απάντηση από διπλωματικές πηγές στις προκλητικές δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα ότι η Ρωσία θα απαντήσει στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία.

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών» αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις από τη Μαρία Ζαχάροβα, το βράδυ της Πέμπτης (20/11/25).

«Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας» λένε οι ίδιες πηγές.

Και καταλήγουν: «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

