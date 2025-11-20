Πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία

«Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες πρωτεύουσες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων»

Πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία
20 Νοέ. 2025 22:42
Pelop News

Σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση της Ελλάδας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη με την Ουκρανία.

«Η Ελλάδα ακολουθεί μια «συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες», υποστήριξε προκλητικά η Μαρία Ζαχάροβα και πρόσθεσε: «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες πρωτεύουσες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».

Στις δηλώσεις της που μετέδωσε το πρακτορείο ΤASS «Μια ακόμη επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», πρόσθεσε η κ. Ζαχάροβα. «Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα, αναφέρεται πως «τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές»

