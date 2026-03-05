Απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης»

Σαφή απάντηση στις αντιδράσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο έδωσε η Αθήνα. Το ελληνικό ΥΠΕΞ απορρίπτει τις αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, υπογραμμίζοντας ότι η αμυντική διάταξη της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης»
05 Μαρ. 2026 12:10
Pelop News

Με ξεκάθαρη τοποθέτηση απάντησε η Αθήνα στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, απορρίπτοντας τις αναφορές της Άγκυρας περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Από το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνεται ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας είναι αβάσιμες και έχουν απορριφθεί κατ’ επανάληψη. Όπως τονίζεται, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει μάλιστα ότι η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη των Παρισίων, γεγονός που –όπως επισημαίνεται– δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το ισχύον καθεστώς των νησιών.

Παράλληλα, η Αθήνα τονίζει ότι η αμυντική διάταξη της χώρας αποτελεί ζήτημα που δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ελλάδας.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το κλίμα αβεβαιότητας και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή απαιτούν στάση σύνεσης και ψυχραιμίας, και όχι –όπως αναφέρεται– «ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
13:41 σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»
13:39 Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs
13:37 «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι
13:34 «Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
13:30 Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες
13:28 Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων
13:23 Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα
13:17 Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα
13:14 Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα στο Φυσικό Αέριο! Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ
13:08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ
13:07 «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision
13:04 Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
13:00 Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»
12:59 ΑΑΔΕ: Οφειλές και πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
12:53 Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ
12:50 Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12:46 Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα
12:37 Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
12:32 Συναγερμός στην Κύπρο: Μήνυμα στους κατοίκους στο Ακρωτήρι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ