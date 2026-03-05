Απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης»

Με ξεκάθαρη τοποθέτηση απάντησε η Αθήνα στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, απορρίπτοντας τις αναφορές της Άγκυρας περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Από το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνεται ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας είναι αβάσιμες και έχουν απορριφθεί κατ’ επανάληψη. Όπως τονίζεται, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει μάλιστα ότι η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη των Παρισίων, γεγονός που –όπως επισημαίνεται– δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το ισχύον καθεστώς των νησιών.

Παράλληλα, η Αθήνα τονίζει ότι η αμυντική διάταξη της χώρας αποτελεί ζήτημα που δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ελλάδας.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το κλίμα αβεβαιότητας και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή απαιτούν στάση σύνεσης και ψυχραιμίας, και όχι –όπως αναφέρεται– «ανίσχυρες τοποθετήσεις».

