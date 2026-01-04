Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Με μια δηκτική απάντηση στα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αντέδρασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση σχετικά με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση.

Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

