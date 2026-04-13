Απάντηση του Πάπα της Ρώμης: Δεν φοβάμαι τον Τραμπ

Το Βατικανό έδωσε απάντηση στις επικριτικές έως και απειλητικές αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Λέοντα.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με δυνατή φωνή, κατά του πολέμου», δήλωσε ο πάπας Λέων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

«Δεν εννοώ να ξεκινήσω αντιπαράθεση μαζί του», πρόσθεσε ο ποντίφικας, από το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε σήμερα το πρωί από την Ρώμη και πρόκειται να προσγειωθεί στην Αλγερία και, στη συνέχεια, σε άλλες τρεις χώρες, στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης του πάπα Πρέβοστ στην αφρικανική ήπειρο.

Ο πατήρ Αντόνιο Σπαντάρο έγραψε στην πλατφόρμα X «ο Ντόναλντ Τραμπ στοχοποιεί τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Και με αυτόν τον τρόπο προδίδει μια βαθιά ανησυχία. Όταν η πολιτική εξουσία επιτίθεται σε μια ηθική φωνή, είναι επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει. Ο Τραμπ δεν συζητά με τον Λέοντα: τον παρακαλεί να υποχωρήσει σε μια γλώσσα επιβολής. Αλλά ο Πάπας μιλάει μια άλλη γλώσσα, μια γλώσσα που αρνείται να περιοριστεί στη γραμματική της βίας, της ασφάλειας, του εθνικού συμφέροντος».

Ο 70χρονος Αμερικανός Πάπας εντείνει τη ρητορική για τερματισμό της βίας και το Μεγάλο Σάββατο διαμήνυσε: «Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη δύναμης! Αρκετά με τον πόλεμο!», ενώ μίλησε για «ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα: «Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο Έγκλημα και απαίσιος στην Εξωτερική Πολιτική. Μιλά για τον “φόβο” της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που είχε η Καθολική Εκκλησία, και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του COVID, όταν συνελάμβαναν ιερείς, πάστορες και όλους τους υπόλοιπους επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμη κι όταν βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και κρατούσαν αποστάσεις δέκα ή ακόμη και είκοσι ποδιών.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του, ο Λούις, απ’ ό,τι ο ίδιος, γιατί ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Καταλαβαίνει την κατάσταση, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο.

Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της — συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματιών — στέλνοντάς τους στη χώρα μας.

Και δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, με συντριπτική νίκη, να πετυχαίνω ιστορικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και να δημιουργώ τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ιστορία.

Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Δεν βρισκόταν σε καμία λίστα για τη θέση του Πάπα και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία επειδή ήταν Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, ο Λέων είναι αδύναμος στο έγκλημα, αδύναμος στα πυρηνικά όπλα, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε και το γεγονός ότι συναντά υποστηρικτές του Ομπάμα, όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, που ήταν από εκείνους που ήθελαν να συλλαμβάνονται οι πιστοί και οι κληρικοί.

Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το σημαντικότερο, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία»

