Απάτη ΕΦΚΑ: Ο εργαζόμενος που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος με τους διάσημους

Μια καταγγελία ασφαλισμένου, που υποβλήθηκε στις αρχές τον Απρίλιο του 2024, οδήγησε στην αποκάλυψη και εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέσω εικονικών εταιρειών αποκόμισε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας παράλληλα ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο καταγγέλλων ανέφερε ότι μεταξύ Μαΐου 2023 και της ημέρας της καταγγελίας είχε εμφανιστεί ως εργαζόμενος σε δύο επιχειρήσεις – μια καφετέρια και ένα ψητοπωλείο – χωρίς να γνωρίζει ή να έχει εργαστεί πραγματικά εκεί. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν «φάντασμα», με αποτέλεσμα να εξαπατηθεί ο ίδιος αλλά και οι ασφαλιστικοί φορείς.

Η Επιθεώρηση Εργασίας επιβεβαίωσε ότι το ψητοπωλείο δεν υφίσταται, ενώ για την καφετέρια υπήρξε και δεύτερη καταγγελία ασφαλισμένου για χρήση προσωπικών του δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η έρευνα συνεχίστηκε από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι αποκάλυψαν το δίκτυο.

Οι ηγετικοί πυρήνες της οργάνωσης αποτελούνταν από τρεις λογιστές, επιχειρηματίες, μοντέλα, παίκτες reality και TikTokers. Οι εμπλεκόμενοι δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες, δήλωναν ως εργαζόμενους «φαντάσματα» – σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και αποβιώσαντες – δεν κατέβαλαν φόρους και απέκρυπταν τα κέρδη τους.

Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση έπαιξαν οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές. Στις συνομιλίες αυτές αποκαλύπτεται ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος, με τους «αχυρανθρώπους» να ζητούν από τους λογιστές να εμφανίσουν ψευδώς προσλήψεις και να παρέχονται οδηγίες για το πώς να παρακαμφθεί ο έλεγχος των αρχών.

Ενδεικτικά, σε μία συνομιλία λογιστή με «αχυράνθρωπο» συζητούν για εικονικές προσλήψεις, αμοιβές για υπογραφές και την αποφυγή τραπεζικών κινήσεων ώστε να μη φανούν οι εταιρείες ως ενεργές. Σε άλλη συνομιλία, επιχειρηματίες εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο, επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί» και συζητώντας πώς θα καλύψουν τις ευθύνες τους.

«Δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο;»

Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.

Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.

Αχυράνθρωπος: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;

Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.

Αχυράνθρωπος: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

Λογιστής: Ααα.

Αχυράνθρωπος: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή.

Αχυράνθρωπος: Εε εμένα τι μου το λες.

Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

Αχυράνθρωπος: Τι;

Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

Αχυράνθρωπος: Όχι.

Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

Αχυράνθρωπος: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

«Και να έρθουν να ρωτήσουν, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.

Επιχειρηματίας 1: Ακούς;

Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;

Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.

Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.

Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα, δεν.

Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.

Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.

Επιχειρηματίας 1: Ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ‘δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.

Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και οοο, είπε ο Ανδρέας λέει ότι και καλά στην Εβελίνα θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ό,τι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.

Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.

Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λευτέρης θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.

Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.

Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.

Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.

Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.

Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.

Επιχειρηματίας 2: Μμ.

Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.

Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.

Επιχειρηματίας 1: Ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.

Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.

Η υπόθεση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την κλίμακα της απάτης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη ομάδα κατάφερε να εξαπατήσει ασφαλισμένους και φορείς, ενώ οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι ερευνητές ήταν καθοριστικές για την αποκάλυψη του κυκλώματος και την αποδόμησή του.

