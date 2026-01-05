Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 χρυσές λίρες άρπαξαν από 98χρονο προσποιούμενοι απαγωγή του γιου του

Οι δράστες τον έπεισαν ότι κρατούσαν όμηρο το παιδί του – Η λεία αγγίζει τις 330.000 ευρώ, σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

05 Ιαν. 2026 16:08
Θύμα μεγάλης απάτης έπεσε ένας 98χρονος άνδρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από επιτήδειους που προσποιήθηκαν ότι είχαν απαγάγει τον γιο του, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν περισσότερες από 300 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, όταν ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα στο σπίτι του από άγνωστο άνδρα. Ο δράστης του είπε ότι είχε απαγάγει τον γιο του και ότι, προκειμένου να τον δει ξανά ζωντανό, θα έπρεπε να του παραδώσει τις χρυσές λίρες που είχε στην κατοχή του.

Πιστεύοντας πως η ζωή του παιδιού του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, ο 98χρονος ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του απατεώνα. Λίγη ώρα αργότερα παρέδωσε 299 λίρες Αγγλίας σε μία γυναίκα, η οποία τον περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Ωστόσο, η απάτη δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την επιστροφή του στο διαμέρισμά του, ο ηλικιωμένος δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από τον ίδιο δράστη, ο οποίος του ζήτησε επιτακτικά να παραδώσει και τις υπόλοιπες λίρες που είχε στο σπίτι.

Υπό καθεστώς έντονου φόβου και ψυχολογικής πίεσης, ο 98χρονος παρέδωσε ακόμη 71 λίρες Βελγίου στο ίδιο άτομο, το οποίο εμφανίστηκε εκ νέου στην είσοδο της πολυκατοικίας. Συνολικά, η αξία των χρυσών λιρών που παραδόθηκαν στους δράστες υπολογίζεται σε περίπου 330.000 ευρώ.

Ο ηλικιωμένος υπέβαλε καταγγελία την επόμενη ημέρα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

