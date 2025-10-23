Απάτη… στον λάθος άνθρωπο: Επιτήδειοι προσπάθησαν να «ξεγελάσουν» αστυνομικό στο Καρπενήσι και συνελήφθησαν

Μια υπόθεση με απρόσμενη τροπή εκτυλίχθηκε στο Καρπενήσι, όταν δύο επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, προσποιούμενοι τον λογιστή και ζητώντας του να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή για δήθεν «καταγραφή» και αποφυγή προστίμου.

Ο αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, ενημέρωσε αμέσως την υπηρεσία του και στήθηκε επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των δραστών, τη στιγμή που προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητό τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και 150 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και το όχημά τους ως μέσο τέλεσης της απόπειρας απάτης. Η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις.

Η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει στους πολίτες –ιδίως τους ηλικιωμένους– να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνικές ή δια ζώσης προσεγγίσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα με διάφορα προσχήματα, δίνοντας εκ νέου αναλυτικές οδηγίες πρόληψης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



