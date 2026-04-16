Απέδρασε από τη ΔΕΕ και τον έπιασαν λίγη ώρα μετά στον Νέο Κόσμο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όταν κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει την ώρα που είχε μεταφερθεί για αποτυπώματα και φωτογράφιση. Ο 55χρονος Μολδαβός, που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στον Νέο Κόσμο.

16 Απρ. 2026 13:43
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ξανά ο κρατούμενος που είχε αποδράσει το πρωί της Πέμπτης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στον Νέο Κόσμο, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί, όταν αστυνομικοί είχαν μεταφέρει τον κρατούμενο στη ΔΕΕ προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία φωτογράφισης και λήψης αποτυπωμάτων, πριν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει από το κτίριο, ενεργοποιώντας άμεσα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρόκειται για 55χρονο υπήκοο Μολδαβίας, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η απόδρασή του προκάλεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από την επιτήρηση των αστυνομικών, με την εσωτερική διερεύνηση των συνθηκών να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση εντοπισμού του εξελίχθηκε γρήγορα και ο κρατούμενος εντοπίστηκε στον Νέο Κόσμο μέσα σε λίγη ώρα. Έτσι, το περιστατικό έκλεισε σχετικά άμεσα, χωρίς να παραταθεί η αναστάτωση, όμως το βάρος πέφτει πλέον στο πώς ακριβώς κατόρθωσε να αποδράσει από μια τόσο κρίσιμη αστυνομική υπηρεσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ