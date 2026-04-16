Απέδρασε από τη ΔΕΕ και τον έπιασαν λίγη ώρα μετά στον Νέο Κόσμο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ξανά ο κρατούμενος που είχε αποδράσει το πρωί της Πέμπτης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στον Νέο Κόσμο, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί, όταν αστυνομικοί είχαν μεταφέρει τον κρατούμενο στη ΔΕΕ προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία φωτογράφισης και λήψης αποτυπωμάτων, πριν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει από το κτίριο, ενεργοποιώντας άμεσα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρόκειται για 55χρονο υπήκοο Μολδαβίας, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η απόδρασή του προκάλεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από την επιτήρηση των αστυνομικών, με την εσωτερική διερεύνηση των συνθηκών να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση εντοπισμού του εξελίχθηκε γρήγορα και ο κρατούμενος εντοπίστηκε στον Νέο Κόσμο μέσα σε λίγη ώρα. Έτσι, το περιστατικό έκλεισε σχετικά άμεσα, χωρίς να παραταθεί η αναστάτωση, όμως το βάρος πέφτει πλέον στο πώς ακριβώς κατόρθωσε να αποδράσει από μια τόσο κρίσιμη αστυνομική υπηρεσία.

