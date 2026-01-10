Απευθείας μετάδοση του μεγάλου παιχνιδιού της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τον Ηλυσιακό

Σημαντικό το παιχνίδι που θα παίξει σήμερα (10/1/2026) η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στα Ιλίσια με τον Ηλυσιακό στην πρεμιέρα του β’ γύρου του 2ου Ομίλου της National League 1.

Συγκεκριμένα όλοι όσοι και όσες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να το παρακολουθήσουν στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=Ny-uyk0CMaI

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 17.00

