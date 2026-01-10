«Μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζουμε ο ένας απέναντι στον άλλο», ο Γιάννης πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν! ΒΙΝΤΕΟ

Τρομερός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε και πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς: «Μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζουμε ο ένας απέναντι στον άλλο».

Ένας ακόμη παίκτης στην Παναχαϊκή, παίζει με τη Ζάκυνθο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Λος Άντζελες Λέικερς με 101-105, όχι μόνο για όσα έκανε στην επίθεση, αλλά κυρίως για τις δύο κομβικές άμυνες πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ «σφράγισε» το διπλό στο Λος Άντζελες, σταματώντας τον Λεμπρόν στις καθοριστικές φάσεις και δείχνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο NBA.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι δύο αστέρες είχαν ένα θερμό τετ-α-τετ στο παρκέ, με τον Λεμπρόν να αγκαλιάζει τον Αντετοκούνμπο και να του λέει λίγα λόγια, σε μια εικόνα που αποτύπωσε τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ δύο γενεών του παγκόσμιου μπάσκετ.



Ο Γιάννης αποκάλυψε στη συνέχεια ότι ζήτησε και πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν, εξηγώντας τον λόγο με απόλυτη ειλικρίνεια:

«Είναι πρότυπο για κάθε αθλητή, όχι μόνο για μπασκετμπολίστα. Το να είσαι συνεπής για 23 χρόνια, διαθέσιμος, νικητής και να δίνεις το παράδειγμα, είναι απίστευτο. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για εκείνον, την οικογένειά του και τον τρόπο που συμπεριφέρεται όλα αυτά τα χρόνια».

Αναφερόμενος στη στιγμή της ανταλλαγής φανέλας, πρόσθεσε: «Απλά τη ζήτησα. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζουμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν είχαμε βρεθεί από το 2022. Του είπα “μπορώ να έχω τη φανέλα σου;” και μου είπε “ναι, είναι δική σου”. Νομίζω ότι με σέβεται και σίγουρα τον σέβομαι απόλυτα κι εγώ».

Η εικόνα των δύο αστέρων μετά το τέλος του αγώνα αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε σε μια βραδιά υψηλού επιπέδου, όπου το αποτέλεσμα κρίθηκε στην άμυνα, αλλά ο σεβασμός και το μεγαλείο φάνηκαν μακριά από το σκορ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



