Ένας ακόμη παίκτης στην Παναχαϊκή, παίζει με τη Ζάκυνθο!
Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μούλα
Την απόκτηση του αμυντικού Κωνσταντίνου Μούλα ανακοίνωσε η Παναχαϊκή με τον παίκτη να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας
Η ανακοίνωση:
«Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μούλα, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!
ℹ️ | Αμυντικός
📆 | 25/08/1998
Προηγ. Ομάδα | Γιούχτας
Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!»
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News