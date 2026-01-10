Ένας ακόμη παίκτης στην Παναχαϊκή, παίζει με τη Ζάκυνθο!

Την απόκτηση του αμυντικού Κωνσταντίνου Μούλα ανακοίνωσε η Παναχαϊκή με τον παίκτη να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.

Η ανακοίνωση:

«Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μούλα, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

ℹ️ | Αμυντικός

📆 | 25/08/1998

Προηγ. Ομάδα | Γιούχτας

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!»

