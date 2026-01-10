Ένας ακόμη παίκτης στην Παναχαϊκή, παίζει με τη Ζάκυνθο!

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μούλα

Ένας ακόμη παίκτης στην Παναχαϊκή, παίζει με τη Ζάκυνθο!
10 Ιαν. 2026 13:12
Pelop News

Την απόκτηση του αμυντικού Κωνσταντίνου Μούλα ανακοίνωσε η Παναχαϊκή με τον παίκτη να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας

Η ανακοίνωση:

«Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μούλα, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

ℹ️ | Αμυντικός
📆 | 25/08/1998
Προηγ. Ομάδα | Γιούχτας

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!»

