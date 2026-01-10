Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας

Πρεμιέρα σήμερα, αλλά η Εθνική μας θα αγωνιστεί αύριο Κυριακή κόντρα στη Γεωργία

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας
10 Ιαν. 2026 11:12
Με νέο φορμάτ θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, που θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι και θα συμμετάσχει η Εθνική μας ομάδα.

Η αποστολή της Εθνικής Πόλο Ανδρών βρίσκεται από χθες Παρασκευή (9/1) στο Βελιγράδι, καθώς θα ξεκινήσει το βράδυ της Κυριακής (11/1, 21:30) τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με αντίπαλο τη Γεωργία.

Δύο ημέρες αργότερα (13/1, 16:15), το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση κόντρα στην Κροατία (15/1, 21:30).

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Αναλυτικά όλοι οι Όμιλοι:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Μάλτα, Γαλλία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία.
B’ ΟΜΙΛΟΣ: Σλοβενία, Ελλάδα, Κροατία, Γεωργία.
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Ισπανία.
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία, Σλοβακία.
Νέο σύστημα διεξαγωγής
Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί με νέο φορμάτ, σύμφωνα με το οποίο δεν θα υπάρχουν χιαστί παιχνίδια και προημιτελικοί. Μετά την πρώτη φάση των Ομίλων, οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε Όμιλο θα προκριθούν στη δεύτερη φάση, εκεί όπου θα σχηματιστούν δύο νέοι όμιλοι (Ε’ και ΣΤ’) και θα μεταφέρουν τη βαθμολογία τους.

Στον νέο όμιλο Ε’ θα ενταχθούν: 1ος Α’, 2ος Α’, 3ος Α’, 1ος Γ΄, 2ος Γ’, 3ος Γ’.

Στον νέο Όμιλο ΣΤ’ θα τοποθετηθούν: 1ος Β’, 2ος Β’, 3ος Β’, 1ος Δ΄, 2ος Δ΄, 3ος Δ’.

Οι ομάδες που έπαιξαν στον ίδιο όμιλο, στην πρώτη φάση, θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα από τις αμοιβαίες αναμετρήσεις τους στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση των Ομίλων, οι ομάδες θα παίξουν μόνο εναντίον των ομάδων που δεν έπαιξαν εναντίον τους στην πρώτη φάση.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση στους Ομίλους E’ και ΣΤ’, θα προκριθούν στα ημιτελικά, ενώ οι υπόλοιπες θα παίξουν στη συνέχεια αγώνες κατάταξης (E3 εναντίον ΣΤ3 για την 5η θέση, E4 εναντίον ΣΤ4 για την 7η θέση, κ.λ.π.). Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 4η θέση στους ομίλους Α’, Β’, Γ’ και Δ’ θα αγωνιστούν στον όμιλο για τις θέσεις 13-16.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας (10/1)
Η αυλαία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι θα ανοίξει σήμερα Σάββατο (10/1) με τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων από τον Α΄ και τον Γ΄ Όμιλο.

Αναλυτικά:

13:45 (Γ΄Όμιλος): Ισραήλ – Ισπανία
16:15 (Α΄Όμιλος): Γαλλία – Ουγγαρία
19:00 (Α΄Όμιλος): Μάλτα – Μαυροβούνιο
21:30 (Γ΄Όμιλος): Ολλανδία – Σερβία

