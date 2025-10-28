ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

28 Οκτ. 2025 11:11
Την 85η επέτειο από την 28η Οκτωβρίου 1940 και το ιστορικό «Όχι» στον φασισμό τιμά σήμερα η Ελλάδα.

Το πρωινό εκείνο που ο ελληνικός λαός, με οδηγό το φρόνημα και την αξιοπρέπεια, ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό, γράφοντας μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης Ιστορίας του.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

 

