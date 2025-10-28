Θεσσαλονίκη: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Τα υπερσύγχρονα συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» των Ενόπλων Δυνάμεων στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση
28 Οκτ. 2025 9:36
Pelop News

«Αρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, θα έχει η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη

Μεταξύ άλλων, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέματτα του κοινού.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Σε επίπεδο εναέριων μέσων, θα δούμε το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» αλλά και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό θα δει από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Επισκέψεις σε πολεμικά πλοία και υποβρύχιο στον Πειραιά

Στο πλαίσιο της επετείου του Έπους του ’40, η φρεγάτα «Ψαρά», το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος» έχουν καταπλεύσει στον ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά.

Η φρεγάτα «Ψαρά» είναι τύπου ΜΕΚΟ 200, γερμανικής σχεδίασης και κατασκευάστηκε από τα Ελληνικά Ναυπηγεία. Παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό τον Απρίλιο του 1998. Tο ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Καραθανάσης» ονομάστηκε προς τιμή του υποπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, που έπεσε μαχόμενος κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων. Το υποβρύχιο «Πιπίνος» είναι το δεύτερο υποβρύχιο κλάσεως «Παπανικολής» και το πρώτο που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρχιμήδης». Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2014.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:26 Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου
14:16 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
14:07 Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα
14:01 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper
13:52 Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις
13:51 Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
13:48 Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
13:43 Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
13:36 Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ
13:31 Οταν ο Πατρινός Κώστας Μπακογιάννης θυμόταν την πρώτη μέρα του πολέμου το 1940
13:28 117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά
13:21 Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι
13:13 Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
13:10 Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.
13:02 Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο
13:00 Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή
12:57 Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ
12:51 Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
12:45 Πάτρα 1940: Μια πόλη κάτω από βομβαρδισμούς – Αγγελίες για αγνοούμενους, γάμοι σε καταφύγια και απαγόρευση κυκλοφορίας
12:39 Κωστής Χατζηδάκης: «Ο πατέρας μου τραυματίστηκε στη Βόρειο Ήπειρο – Κάθε 28η Οκτωβρίου με γεμίζει περηφάνια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ