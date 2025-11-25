Απευθείας συνομιλίες με Μαδούρο σχεδιάζει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε στενούς συνεργάτες του ότι προτίθεται να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί η ημερομηνία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios χθες Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τον Μαδούρο ηγέτη «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», εντείνοντας τις εντάσεις με το Καράκας.

Πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης, που επικαλέστηκε το Axios χωρίς να τις κατονομάσει, ανέφεραν ότι η συνομιλία βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας και μπορεί να αποτελέσει ορόσημο στην «ναυτική διπλωματία» του Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα. «Κανείς δεν σχεδιάζει να τον πυροβολήσει ή να τον απαγάγει – τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείεται ποτέ, αλλά δεν είναι το σχέδιο τώρα», δήλωσε ανώνυμα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, υπονοώντας ότι η διπλωματική οδός μπορεί να αποτρέψει άμεσες στρατιωτικές ενέργειες, όπως πυραυλικές επιθέσεις σε ναρκοβαπόρια.

Η απόφαση έρχεται μετά από δήλωση του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, όπου εξέφρασε ανοιχτότητα για συνομιλίες «κάποια στιγμή». Το φόντο είναι η κλιμάκωση των αμερικανικών πιέσεων, με την Ουάσιγκτον να χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το καρτέλ «Los Soles», το οποίο –σύμφωνα με τις ΗΠΑ– ελέγχεται από τον Μαδούρο και ευθύνεται για διακίνηση ναρκωτικών και διαφθορά θεσμών. Η ύπαρξη του καρτέλ αμφισβητείται από ειδικούς, αλλά η χαρακτηρισμός του επιτρέπει νέες κυρώσεις και στρατιωτικές επιλογές.

Η Βενεζουέλα, από την πλευρά της, απέρριψε τον χαρακτηρισμό ως «παράνομο», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για επεκτατική πολιτική. Η πιθανή συνομιλία Τραμπ-Μαδούρο θα είναι η πρώτη άμεση επαφή από το 2019, σε μια περίοδο που οι εντάσεις περιλαμβάνουν και την παρουσία του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford στην Καραϊβική.

