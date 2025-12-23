Απεγκλωβισμός ηλικιωμένης από ασανσέρ σε κατάστημα στην Καλλιθέα

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ανελκυστήρα καταστήματος στην Καλλιθέα.

23 Δεκ. 2025 14:01
Περιστατικό εγκλωβισμού ηλικιωμένης γυναίκας σε ανελκυστήρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε κατάστημα επί της οδού Παπαζαχαρίου, στην Καλλιθέα, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και περαστικούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο ασανσέρ υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό της, χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω επιπλοκές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ελαφρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάστηκε το πρόβλημα στον ανελκυστήρα διερευνώνται, ενώ το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της τακτικής συντήρησης και της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων, ιδιαίτερα σε χώρους καθημερινής προσέλευσης πολιτών.

