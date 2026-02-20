Απειλεί η Ουγγαρία για διακοπή παροχής ρεύματος στην Ουκρανία

Από τα τέλη Ιανουαρίου δεν έχει παραδοθεί ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία.

20 Φεβ. 2026 7:38
Pelop News

Ο Βίκτορ Όρμπαν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας  απείλησε χθες, Πέμπτη, να αναστείλει τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική Ουκρανία αν το Κίεβο συνεχίσει να εμποδίζει τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω αγωγού από τη Ρωσία στην Ουγγαρία μέσω ουκρανικής επικράτειας.

«Δεν θέλω να απειλήσω, ούτε να προκαταλάβω τίποτα. Όμως η Ουκρανία εξασφαλίζει μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού της από την Ουγγαρία», είπε ο κ. Όρμπαν σε Ούγγρους δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον χθες, Πέμπτη.

Απαίτησε η ουκρανική κυβέρνηση να σταματήσει αυτές που περιέγραψε ως προσπάθειες να υποκινηθεί αναταραχή στην Ουγγαρία και τους «εκβιασμούς», προσθέτοντας ότι η Βουδαπέστη θα μπορούσε να εξετάσει «μέτρα αντιποίνων».

Από τα τέλη Ιανουαρίου δεν έχει παραδοθεί ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία μέσω του Ντρούζμπα, που διασχίζει την Ουκρανία, προκαλώντας πολλά προβλήματα τόσο στην ουγγρική όσο και στη σλοβακική οικονομία. Αντιδρώντας, η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως αναστέλλουν τις παραδόσεις καυσίμων στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός Όρμπαν, που έχει μπροστά του τη 12η Απριλίου τις πιο δύσκολες βουλευτικές εκλογές της δεύτερης θητείας του, θεωρεί ότι η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει την ήττα του και γι’ αυτό προσπαθεί να αυξήσει τα κόστη θέρμανσης για τους Ούγγρους κι εμποδίζει τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, υποστήριξε ότι το συντηρητικό αντιπολιτευόμενο Κόμμα του Σεβασμού και της Ελευθερίας (Tisza) «χρηματοδοτείται από την Ουκρανία» και το Κίεβο, σε επαφή με την ΕΕ και με τη Γερμανία, απεργάστηκε και έκλεισε μαζί τους «μυστική συμφωνία» για να πέσει. Εκτίμησε ότι η συμφωνία κλείστηκε στην πρόσφατη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Για πρώτη φορά τα τελευταία 16 χρόνια, ο δεξιός εθνικιστής λαϊκιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας βλέπει τη μονοκρατορία του να απειλείται σοβαρά. Δημοσκοπήσεις φέρουν σταθερά τους τελευταίους 18 μήνες το δεξιό κόμμα Tisza, υπό τον Πίτερ Μάγκιαρ, να προηγείται με διαφορά 8 ως 10 εκατοστιαίων μονάδων του Fidesz του κ. Όρμπαν στις προθέσεις ψήφου.

Ο Βίκτορ Όρμπαν εναντιώνεται πάγια στην πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας το 2022, προσπαθώντας να εμποδίσει την ευρωπαϊκή βοήθεια στο Κίεβο και τις κυρώσεις στη Μόσχα και χαρακτηρίζοντας «πολεμοχαρή» την προσέγγιση των Βρυξελλών.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές αμέσως μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση του λεγόμενου «συμβουλίου ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, νεοφυούς σχήματος, με τη συμμετοχή μόνο της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας μεταξύ των 27 χωρών μελών της ΕΕ.

