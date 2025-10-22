Απειλές και «νύχτα τρόμου» για τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Υπό 24ωρη προστασία μετά το βίντεο εκδίκησης για τον Καντάφι

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελεί πλέον ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει ποινή πέντε ετών, έπειτα από την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Η πρώτη του νύχτα πίσω από τα κάγκελα συνοδεύτηκε από απειλές, φόβο και διαρκή παρουσία δύο φρουρών στο διπλανό κελί.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βρέθηκε σε απομονωμένο κελί της φυλακής La Santé, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, ωστόσο η παραμονή του εκεί εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του, κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο βίντεο συγκρατούμενου που απειλούσε να «πάρει εκδίκηση για τον Καντάφι», απαιτώντας «να επιστρέψει τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, επιβεβαίωσε ότι ο Σαρκοζί βρίσκεται υπό ειδική προστασία εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, λόγω «σοβαρών απειλών εναντίον του». «Έχει ένα απόσπασμα ασφαλείας που διατηρείται και στη φυλακή», δήλωσε, προσθέτοντας πως δύο φρουροί παραμένουν διαρκώς δίπλα του.

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους του η πρώτη του νύχτα ήταν «τρομακτική». Ο Σαρκοζί, όπως αποκάλυψαν, κρατεί δύο βιβλία στο κελί του: «Ο Κόμης Μόντε Κρίστο» και «Η Ζωή του Ιησού Χριστού» — ένα για την εκδίκηση, ένα για την ανάσταση.

Στο βίντεο, ο συγκρατούμενος αναφέρεται επίσης στον Λιβανέζο πρώην έμπορο όπλων Ζιάντ Τακιεντίν, που φέρεται να είχε μεσολαβήσει ανάμεσα στο καθεστώς Καντάφι και την προεκλογική καμπάνια του Σαρκοζί. Ο Τακιεντίν βρέθηκε νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πριν από λίγες εβδομάδες, εντείνοντας τις υποψίες και τις απειλές γύρω από την υπόθεση.

Η φυλακή La Santé έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς διαβόητους κρατουμένους, μεταξύ των οποίων ο Κάρλος το Τσακάλι και ο Ζακ Μεσρίν. Ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος πρόεδρος της Γαλλίας που φυλακίζεται μετά τον στρατάρχη Φιλίπ Πεταίν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου — και πλέον, υπό διαρκή φύλαξη, περιμένει την εκδίκαση του αιτήματος αποφυλάκισής του υπό όρους.

