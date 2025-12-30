Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»: Ο ρωσικός στρατός ξέρει πότε και πώς θα απαντήσει

Οι χθεσινές αναφορές του Σεργκέι Λαβρόφ περί απόπειρας του Κιέβου να επιτεθεί με drones σε σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν, απασχόλησαν μεγάλος μέρος των σημερινών δηλώσεων που έκανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους για λογαριασμό του Κρεμλίνου.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου ανέφερε πως η εξέλιξη αυτή θα σκληρύνει τη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, ενώ είπε πως ο ρωσικός στρατός γνωρίζει «πού, πότε και πώς θα απαντήσει».

Όταν ρωτήθηκε για το πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της αναφερόμενης επίθεσης, είπε: «Όσον αφορά την τοποθεσία του προέδρου, υπό τις τρέχουσες συνθήκες το θέμα αυτό δεν υπόκειται σε δημόσια συζήτηση».

Ακόμα, χαρακτήρισε «τρελές» τις προσπάθειες των Δυτικών και του Ζελένσκι να βγάλουν «ψεύτικες» τις πληροφορίες για την επίθεση στο σπίτι του Ρώσου προέδρου, ενώ μίλησε και για το κανάλι «ειλικρινούς διαλόγου» που διατηρούν Τραμπ και Πούτιν και επανέλαβε πως ο Ουκρανός πρόεδρος προσπαθεί να διαταράξει τις προσπάθειες που γίνονται για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ για την απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Χθες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ γνωστοποίησε πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

«Αυτά είναι ψέματα»

«Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί στα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

