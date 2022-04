Απειλές της Ζαχάροβα και σε χώρες του ΝΑΤΟ: «Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε όσους παρέχουν όπλα στην Ουκρανία»

Προειδοποιεί το Κρεμλίνο ότι μπορεί να στοχεύσει στρατιωτικούς στόχους στη Βρετανία και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ εξαιτίας της στήριξης στην Ουκρανία, ενώ τονίζει πως θα μπορούσε να χτυπήσει βρετανούς διπλωμάτες που επιστρέφουν στο Κίεβο μετά την «προκλητική» υποστήριξη Βρετανού υπουργού για τον βομβαρδισμό της Ρωσίας.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι θα μπορούσαν να επιτραπούν χτυπήματα εναντίον κρατών- μελών του ΝΑΤΟ που παρέχουν όπλα στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail.

