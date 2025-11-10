Απειλή Τραμπ σε BBC με αγωγή 1 δισ. δολαρίων, μήνυσε CBS, CNN και Wall Street Journal!

Στη Βρετανία έχει ξεσπάσει Πολιτική θύελλα για το «πειραγμένο» βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ στο BBC. Για τον… μαινόμενο αμερικανό πρόεδρο δεν αρκούν οι δύο παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, και απειλεί να μηνύσει – με 1 δισ. δολάρια το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο.

Νετανιάχου: Συζήτηση για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα με Τζάρεντ Κούσνερ

Και μπορεί ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ να ζήτησε συγγνώμη για ένα «λάθος κρίσης» στο μοντάζ μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama – που άλλαξε πλήρως τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου – μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC και της επικεφαλής ενημέρωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου αλλά ο Τραμπ δεν είναι ευχαριστημένος.

Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή προς τον οργανισμό, στην οποία απειλεί με νομικές ενέργειες για την παραπλανητική παρουσίαση της ομιλίας του. Σύμφωνα με την Dailymail, ο Τραμπ απειλεί με μήνυση 1 δισ. δολάρια. Το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή και ανακοίνωσε πως «θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω».

Ο Τραμπ είχε ήδη επιτεθεί στο BBC μέσω της πλατφόρμας Truth Social, κατηγορώντας το για «παραποίηση» της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021 και χαρακτηρίζοντας τους δημοσιογράφους του οργανισμού «διεφθαρμένους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μακρά ιστορία στο να μηνύει ή να απειλεί ότι θα μηνύσει μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, το CBS News και η μητρική του εταιρεία, Paramount, κατέληξαν σε διακανονισμό ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων (13,5 εκατομμύρια λίρες), μετά από μήνυση του Τραμπ, ο οποίος υποστήριζε παραπλανητικό μοντάζ σε συνέντευξη της τότε αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, πριν από τις εκλογές του 2024.

Τον ίδιο μήνα, ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της Wall Street Journal και του ιδιοκτήτη της, Ρούπερτ Μέρντοκ, για ισχυρισμούς ότι είχε γράψει σημείωμα γενεθλίων στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι η επιστολή ήταν αυθεντική και η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Άλλα μέσα ενημέρωσης που έχουν αντιμετωπίσει αγωγές από τον Τραμπ είναι οι New York Times, το CNN και η Des Moines Register.

