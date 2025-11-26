Απειλητικό e-mail στο δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών: Σχηματίστηκε δικογραφία για 37χρονο

Απειλητικό μήνυμα μέσω e-mail έλαβε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, με τις αρχές να ταυτοποιούν έναν 37χρονο ως αποστολέα και να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του.

26 Νοέ. 2025 14:07
Pelop News

Σε προκαταρκτική εξέταση οδηγήθηκε η υπόθεση των απειλών κατά του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Σίμος Δανιηλίδης. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ταυτοποίησε 37χρονο ως τον χρήστη του λογαριασμού από τον οποίο εστάλη το απειλητικό e-mail.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, έγινε πρόσφατα στόχος απειλητικού μηνύματος που στάλθηκε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Μετά τη μήνυση που υπέβαλε, η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη και διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, η οποία μέσω ηλεκτρονικής ανάλυσης εντόπισε τα στοιχεία του χρήστη και διαχειριστή του λογαριασμού από τον οποίο στάλθηκε το μήνυμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος άνδρας φέρεται να απηύθυνε απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του δημάρχου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου, ενώ η υπόθεση θα συνεχίσει να εξετάζεται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

