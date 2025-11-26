Απειλητικό e-mail στο δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών: Σχηματίστηκε δικογραφία για 37χρονο
Απειλητικό μήνυμα μέσω e-mail έλαβε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, με τις αρχές να ταυτοποιούν έναν 37χρονο ως αποστολέα και να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του.
Σε προκαταρκτική εξέταση οδηγήθηκε η υπόθεση των απειλών κατά του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Σίμος Δανιηλίδης. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ταυτοποίησε 37χρονο ως τον χρήστη του λογαριασμού από τον οποίο εστάλη το απειλητικό e-mail.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, έγινε πρόσφατα στόχος απειλητικού μηνύματος που στάλθηκε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Μετά τη μήνυση που υπέβαλε, η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη και διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση.
Η έρευνα ανατέθηκε στη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, η οποία μέσω ηλεκτρονικής ανάλυσης εντόπισε τα στοιχεία του χρήστη και διαχειριστή του λογαριασμού από τον οποίο στάλθηκε το μήνυμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος άνδρας φέρεται να απηύθυνε απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του δημάρχου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου, ενώ η υπόθεση θα συνεχίσει να εξετάζεται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News