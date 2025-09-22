«Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»

Τα οικονομικά της προβλήματα επικαλέστηκε η 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία

22 Σεπ. 2025 20:46
Pelop News

Η 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία επικαλέστηκε τα οικονομικά της προβλήματα για να δικαιολογήσει την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της, την οποία έθαψε σε αυτοσχέδιο τάφο, μια ανάσα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί.

Λογομάχησαν στη λαϊκή και τον μαχαίρωσε!

Γείτονες και συγγενείς, είχαν να δουν την ηλικιωμένη για πάνω από 4 με 5 χρόνια αλλά η 62χρονη, που διηύθυνε συνολικά 5 ΚΕΠ στη Βοιωτία, τους διαβεβαίωνε με ένα σωρό δικαιολογίες πως η μητέρα της ήταν καλά

«Απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη

σύνταξή της…», δήλωσε στις αρχές που τη συνέλαβαν. Αλλά, πόσα είναι τα χρήματα που εισέπραττε μηνιαίως η 62χρονη από τη θανούσα μητέρα της;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε σήμερα (22.09.2025) ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή Power Talk, η 62χρονη λάμβανε κάθε μήνα το ποσό των 1.400 ευρώ – πέρα από τον μισθό από την εργασία της.

Δείτε πώς «μεταφράζεται» το παραπάνω ποσό: η μητέρα της έπαιρνε σύνταξη γήρατος 846 ευρώ, επικουρικό 122 ευρώ και εξωϊδρυματικό επίδομα 432 -το επίδομα που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια.

Πολλαπλασιάζοντας το με το 24- όσοι οι μήνες που το εισέπραττε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της- τότε η 62χρονη έχει εισπράξει μέχρι στιγμής το ποσό των 33.600 ευρώ το οποίο καλείται να επιστρέψει.

«Φυσικά θα επιστρέψει τα χρήματα το συντομότερο που μπορεί», όπως δήλωσε και στο newsit.gr ο δικηγόρος της, Νικόλαος Γεωργούσης.

«Έχει μετανιώσει, και ντρέπεται πάρα πολύ. Έχει καταλάβει το λάθος που έχει κάνει, ήταν σε πολύ μεγάλη οικονομική ανάγκη κι είχε πάρα πολλά χρέη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Alpha, σήμερα ο ΕΦΚΑ έκοψε τη σύνταξη της μητέρας της.
