Απελάθηκε από το Ισραήλ η Γκρέτα Τούνμπεργκ, δείτε για ποιο λόγο VIDEO

Εξελίξεις στο θέμα που απασχολεί την διεθνή κοινότητα, είχαμε σήμερα το πρωί , καθώς σε αεροσκάφος με προορισμό το Παρίσι βρίσκεται η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ που απελάθηκε από το Ισραήλ, μία ημέρα μετά τη σύλληψή της στο πλοίο Madleen που κατασχέθηκε καθώς προσπαθούσε να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι 8 από τους 12 ακτιβιστές αρνήθηκαν να υπογράψουν τα έγγραφα απέλασης και τελούν υπό κράτηση, εν αναμονή δικαστικής ακρόασης. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι 3 ακτιβιστές υπέγραψαν τα έγγραφα και αναχωρούν σήμερα με πτήση.

Greta Thunberg was deported from Israel and put on a plane to Paris.

The flotilla members refused to watch the October 7th documentary on the horrors Hamas did. pic.twitter.com/pruFtcZGLV

