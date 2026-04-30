Απεργία Πρωτομαγιάς: Πλοία και λιμάνια «δένουν» για 24 ώρες σε όλη τη χώρα

Πλοία σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν δεμένα στους προβλήτες την Παρασκευή 1η Μαΐου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργία ξεκινά από τις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες πλοίων, από την ακτοπλοΐα μέχρι τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν σημαντικά οι θαλάσσιες μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων.

Στα αιτήματα της ΠΝΟ περιλαμβάνονται η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Η Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, στην αξιοπρέπεια της εργασίας και στη διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ζητά την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση απωλειών για τους ναυτικούς που έχουν αποσυρθεί.

Στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά, ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ, Μανώλης Τσικαλάκης, αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία των εργατικών αγώνων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο Σικάγο του 1886 και στο αίτημα για το οκτάωρο. Ο κ. Τσικαλάκης τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούν να κατακτήσουν σημαντικά δικαιώματα», ενώ κάλεσε το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτοκριτική και ανασύνταξη.

Στην απεργία συμμετέχουν και άλλες ναυτεργατικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), καθώς και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ).

Οι λιμενεργάτες διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις μέσω ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέτρα κατά της ακρίβειας και της στεγαστικής πίεσης, καθώς και ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επιπλέον, θέτουν αιτήματα για δίκαιο φορολογικό σύστημα, προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική κρίση.

Οι κινητοποιήσεις της 1ης Μαΐου αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές δυσκολίες στις θαλάσσιες μεταφορές, με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τα ταξίδια και τις μεταφορές τους.

