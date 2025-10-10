Απεργία στις 14 Οκτωβρίου από την ΑΔΕΔΥ: Διαμαρτυρία για την 13ωρη εργασία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί σε 24ωρη απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη απασχόληση.

Απεργία στις 14 Οκτωβρίου από την ΑΔΕΔΥ: Διαμαρτυρία για την 13ωρη εργασία
10 Οκτ. 2025 8:53
Pelop News

Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου προχωρά η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία και συζητείται την ίδια ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα.

Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης» και «κατάργηση του 8ώρου», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση «αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων, επιλέγει να θεσμοθετήσει εξαντλητικά ωράρια και πολυεργασία».

Τα βασικά αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων περιλαμβάνουν:

  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και καθιέρωση 7ώρου/5ημέρου/35ώρου.
  • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
  • Αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς 2% και «ξεπάγωμα» της διετίας 2016–2017.
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.
  • Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ «ανεπαρκή και προσβλητικά», επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις φόρων «δεν καλύπτουν το κύμα ακρίβειας και τη συνεχή συρρίκνωση του εισοδήματος».

 
