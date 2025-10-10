Απεργία στις 14 Οκτωβρίου από την ΑΔΕΔΥ: Διαμαρτυρία για την 13ωρη εργασία

Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου προχωρά η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία και συζητείται την ίδια ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα.

Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης» και «κατάργηση του 8ώρου», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση «αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων, επιλέγει να θεσμοθετήσει εξαντλητικά ωράρια και πολυεργασία».

Τα βασικά αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων περιλαμβάνουν:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και καθιέρωση 7ώρου/5ημέρου/35ώρου.

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς 2% και «ξεπάγωμα» της διετίας 2016–2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ «ανεπαρκή και προσβλητικά», επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις φόρων «δεν καλύπτουν το κύμα ακρίβειας και τη συνεχή συρρίκνωση του εισοδήματος».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



