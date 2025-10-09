Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Με κεντρικό σύνθημα «Να αποσυρθεί τώρα το αντεργατικό νομοσχέδιο – Η κλιμάκωση του αγώνα μπορεί να το πετάξει στα σκουπίδια», το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καλεί τους εργαζόμενους σε νέα 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ενάντια – όπως αναφέρει – στην προσπάθεια «νομιμοποίησης της 13ωρης σκλαβιάς».

Στην ανακοίνωση της Διοίκησης του Ε.Κ.Π. επισημαίνεται ότι η νέα κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια του αγωνιστικού κλίματος που επικράτησε την 1η Οκτωβρίου, όταν «δεκάδες χώροι δουλειάς και εργοστάσια σταμάτησαν την παραγωγή» στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Όπως τονίζεται, «η αντεργατική επίθεση δεν θα μας βρει με σταυρωμένα τα χέρια. Η εμπιστοσύνη στο δίκιο και τη δύναμή μας είναι αυτό που φοβούνται κυβέρνηση και κεφάλαιο».

Το Εργατικό Κέντρο καλεί όλα τα ταξικά σωματεία να προετοιμάσουν τη νέα απεργιακή μάχη και απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες και νέους να συμμετάσχουν μαζικά, «για να δυναμώσει το απεργιακό μέτωπο και να αποδείξουμε πως εμείς μπορούμε να ορίσουμε τις ζωές μας».

Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλει το Ε.Κ. Πάτρας:

Εργασιακή εβδομάδα 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο , ενάντια στην «ευελιξία χωρίς τέλος».

Αξιοπρεπείς μισθοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις.

Φτηνή και ποιοτική στέγη για το λαό και τους φοιτητές, με ευθύνη του κράτους, καθώς και προστασία της λαϊκής περιουσίας από πλειστηριασμούς.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σε υγεία και παιδεία και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς αυτούς.

Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης και καταδίκη κάθε στήριξης της κυβέρνησης στο «κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ».

«Απεργούμε για τη ζωή μας, ενάντια στις θυσίες που απαιτούν Κυβέρνηση και Κεφάλαιο για τα κέρδη τους», τονίζει το Εργατικό Κέντρο, καλώντας τους πολίτες της Πάτρας να ενώσουν τις φωνές τους.

📍 Απεργιακή συγκέντρωση:

Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 10:30 π.μ.

Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα

🔴 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας – Διοίκηση

«Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας και απαιτούμε να μην ψηφιστεί το εγκληματικό νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά. Δυναμώνουμε το ρεύμα της σύγκρουσης και της αμφισβήτησης με τη στρατηγική του κεφαλαίου».

