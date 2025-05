Απεβίωσε ο Τζέιμς Φόλεϊ, ο σκηνοθέτης των «Fifty Shades» και «House of Cards» ΒΙΝΤΕΟ

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης που καθόρισε τον αμερικανικό κινηματογράφο και την τηλεόραση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, Τζέιμς Φόλεϊ απεβιώσε σε ηλικία 71 ετών.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο «Hollywood Reporter», ο Τζέιμς Φόλεϊ «έφυγε ειρηνικά στον ύπνο του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα» στο Λος Άντζελες, έπειτα από πολυετή μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Με φιλμογραφία που περιλαμβάνει μερικές από τις πιο δυνατές και αναγνωρίσιμες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, ο Τζέιμς Φόλεϊ υπέγραψε σκηνοθετικά τα «At Close Range» (1986), «Glengarry Glen Ross» (1992), «Fear» (1996) και τα δύο τελευταία μέρη του franchise «Fifty Shades of Grey» («Fifty Shades Darker» το 2017 και «Fifty Shades Freed» το 2018) με την Ντακότα Τζόνσον.

Στην τηλεόραση, σκηνοθέτησε επεισόδια από σειρές όπως το «House of Cards» του Netflix, το επιτυχημένο «Billions» του Showtime και το «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, γεννημένος στις 28 Δεκεμβρίου 1953 στη Νέα Υόρκη, ο Τζέιμς Φόλεϊ σπούδασε κινηματογράφο στο NYU και στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Όπως είχε πει ο ίδιος, μια τυχαία συνάντηση με τον αείμνηστο σκηνοθέτη Χαλ Άσμπι κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του, ήταν η αρχή της σκηνοθετικής του πορείας. «Επειδή με προσέλαβε ο Χαλ Άσμπι, έγινα γνωστός και σε άλλους στο Χόλιγουντ, επειδή κάποιος με κύρος με θεωρούσε ικανό», είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή του το 2003.

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε το 1984 με το ρομαντικό δράμα «Reckless» με τους Έινταν Κουίν και Ντάριλ Χάνα. Το 1985 σκηνοθέτησε το βιντεοκλίπ της Μαντόνα «Dress You Up», ξεκινώντας μια δημιουργική συνεργασία που συνεχίστηκε με τα «Live to Tell», «True Blue», «The Look of Love» και το εμβληματικό «Papa Don’t Preach». «Οδηγούσαμε γύρω από το λιμάνι, σε μέρη που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μια μαγική ανάμνηση», είχε πει ο ίδιος.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους ηθοποιούς: Σον Πεν και Κρίστοφερ Γουόκεν στο At Close Range, Αλ Πατσίνο, Άλεκ Μπάλντουιν, Κέβιν Σπέισι και Εντ Χάρις στο Glengarry Glen Ross, Μαρκ Γουόλμπεργκ και Ρις Γουίδερσπουν στο Fear, Τζιν Χάκμαν και Κρις Ο’Ντόνελ στο The Chamber, Χάλι Μπέρι και Μπρους Γουίλις στο Perfect Stranger.

Η τελευταία αυτή συνεργασία όμως στάθηκε καθοριστική και αρνητική. Όπως είχε πει το 2022: «Για διάφορους λόγους, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία μου. Μετά από εκείνο το σημείο αποσύρθηκα από τον κινηματογράφο».

Η επιστροφή του ήρθε χρόνια μετά, με τη σκηνοθεσία των δύο τελευταίων ταινιών του franchise Fifty Shades. Το «Fifty Shades Freed» (2018) ήταν και το τελευταίο του σκηνοθετικό έργο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει το μυστικό της μακροχρόνιας και πολυσχιδούς καριέρας του: «Είμαι απίστευτα hands-on. Πρέπει να ξέρεις πότε να πιέσεις και πότε να αφήσεις χώρο. Οι καλοί ηθοποιοί θέλουν καθοδήγηση. Όταν βρεθείτε στο ίδιο μήκος κύματος, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό».

Ο Τζέιμς Φόλεϊ αφήνει πίσω του τον αδελφό του Κέβιν, τις αδελφές του Αϊλίν και Τζο Αν και έναν ανιψιό, τον Κουίν. Είχε προηγηθεί ο θάνατος του αδελφού του, Τζέραρντ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News