Απίστευτα πράγματα: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ – Παίζει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός απόψε

Η βροχή δημιούργησε για μια ακόμη φορά φθορές στο ΣΕΦ, με μπαλώματα προσπαθούν να σώσουν το παρκέ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. – Δεν έχει παραδοθεί ακόμη το γήπεδο στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Απογοητευτική είναι η κατάσταση στο ΣΕΦ καθώς μετά από ακόμη μία έντονη βροχόπτωση τα προβλήματα στην οροφή ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να προσπαθούν με μπαλώματα να σώσουν το παρκέ.

Ο Ολυμπιακός είναι ακόμη ενοικιαστής στο γήπεδο, αφού μπορεί η συμφωνία με την κυβέρνηση να είναι δεδομένη, ωστόσο το ΣΕΦ δεν έχει περάσει ακόμη επίσημα στα χέρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

πηγή: sport24.gr

