Τι είπε για τα Στενά, για την κόλαση και πώς χαρακτήρισε τους Ιρανούς…

Απίστευτη απειλή του Τραμπ κατά του Ιράν με βωμολοχίες! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
05 Απρ. 2026 16:08
Ευθείες απειλές κατά του Ιράν πριν από λίγη ώρα από τον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε«ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς θα ζείτε στην κόλαση». Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει δώσει τελεσίγραφο στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών, ήταν κάπως αθυρόστομος στην ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

“Την Τρίτη θα είναι η Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα μαζί, στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει τίποτα παρόμοιο! Ανοίξτε τα γ@@@@@@@ Στενά, τρελοί μπά@@@οι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα τω Αλλάχ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ”.

