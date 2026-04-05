Απίστευτη απειλή του Τραμπ κατά του Ιράν με βωμολοχίες! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ευθείες απειλές κατά του Ιράν πριν από λίγη ώρα από τον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε«ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς θα ζείτε στην κόλαση». Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει δώσει τελεσίγραφο στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών, ήταν κάπως αθυρόστομος στην ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

“Την Τρίτη θα είναι η Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα μαζί, στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει τίποτα παρόμοιο! Ανοίξτε τα γ@@@@@@@ Στενά, τρελοί μπά@@@οι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα τω Αλλάχ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ”.

